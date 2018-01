Un an ferme pour une évasion sur le vélo de Nuutania

Un jeune détenu de Nuutania a été condamné jeudi, en comparution immédiate, à un an de prison ferme pour s’être évadé sur un vélo prêté par le centre de détention.

Un détenu de Nuutania, condamné à deux ans de prison pour vol, a été présenté jeudi après-midi en comparution immédiate au tribunal correctionnel pour des faits d’évasion et d’abus de confiance. Le 22 décembre dernier, ce détenu de 24 ans n’était pas revenu après ses heures de travail à la mairie de Faa’a. Le jeune homme avait profité du vélo prêté par la prison pour se rendre à Papeete. Là bas, il avait croisé un ami avec qui il avait bu de l’alcool et fumé du paka, avant de décider de ne pas retourner en prison. Pendant plus de dix jours, le détenu épris de liberté avait fait la fête en consommant alcool, paka et Ice. Il n’avait réintégré sa cellule que le 4 janvier sur les bons conseils de son frère aîné…

Jeudi après-midi, à l’audience, le détenu, qui avait déjà profité d’une permission en février pour se faire la belle, a tenté de s’expliquer : « J’ai fumé et je voulais pas rentrer mais je vais assumer ». Le président du tribunal a demandé au prévenu s’il « pensait être à l’hôtel », avant de dévoiler le contenu du casier judiciaire bien fourni du jeune homme. Déjà 18 condamnations entre 2007 et 2017 principalement pour des faits de vol. « Monsieur a gâché toute ses chances, ce n’est pas très malin », a fait remarquer le procureur. En raison de la récidive, le représentant du ministère public a requis 10 mois de prison ferme pour les faits d’évasion et 2 mois de prison ferme pour l’abus de confiance lié au vélo de Nuutania qui a disparu. Des réquisitions suivies par le tribunal. Le jeune détenu passera donc un an de plus en prison.