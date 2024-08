Un appel à projet pour occuper un stand au niveau terminal de croisière

Le terminal de croisière attend toujours sa conformité sur le front de mer de Papeete, mais le gouvernement cherche déjà à l’animer. Un appel à candidature a été lancé pour trouver les artisans qui auront le droit d’exposer dans l’espace prévu à cet effet. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 21 août.

Toujours pas de date d’inauguration pour le nouveau Terminal de croisière du port de Papeete, un temps espéré pour 2020 ou 2022, puis finalement programmé pour fin 2023, puis avril 2024… Et toujours suspendu, malgré un chantier qui semble entièrement terminé depuis de longs mois, à l’obtention de la conformité. Conçu pour voir débarquer trois paquebots et accueillir 2 000 croisiéristes simultanément, il va aussi abriter des stands pour l’animer. En ce sens, le Pays vient de lacer un appel à candidature, pour aménager l’espace artisanat et choisir ses occupants.

Un communiqué souligne que, « Pour ce faire, les intéressés devront :

– Disposer des cartes d’agrément Rima’ī mā’ohi (patentés ou dirigeants associatifs) ou ‘Ihi rima’ī mā’ohi ou être en cours de demande d’agrément auprès du service

– Être âgé de 18 ans et plus

– Lire le cahier des charges et compléter le formulaire de candidature téléchargeable sur le site www.artisanat.pf

– Envoyer cinq photos minimum mettant en valeur leurs créations artisanales »

Cet appel à projets concerne aussi bien les patentés que les associations. Les premiers cités doivent entrer dans l’une des catégories suivantes : instruments de musique traditionnelle, collier et couronne de fleurs fraîches, tīfaifai, couture, vannerie, sculpture (bois, pierre os…) et bijouterie traditionnelle. « Pour les organismes associatifs, incluant les comités et fédérations, leurs membres devront exercer l’une ou plusieurs des catégories de métiers suivants : Sculpture / Gravure (bois, os, nacre, pierre) / Bijouterie traditionnelle / Bijouterie d’Art traditionnel / Vannerie et Confection en tissu : couture / tīfaifai », poursuit le communiqué.

Une fois complet, le dossier de candidature peut être envoyé par mail à l’adresse secretariat.artisanat@administration.gov.pf. ou déposé auprès du service de l’Artisanat traditionnel – Te Pū ‘ohipa rima’ī en version papier. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 août 2024 inclus