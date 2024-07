Un arbre chute sur une voiture à Paofai, son occupant tué sur le coup

Peu après 13 heures, alors qu’une grosse averse s’abattait sur Papeete, un des arbres qui bordent la rue du lieutenant Varney, entre la clinique Paofai et le parking appartenant à la CPS, s’est effondré sur la chaussée. Le tronc a surtout écrasé une voiture située de l’autre côté de la rue, à proximité de la pharmacie, et dans laquelle se trouve un homme. Sur place, les pompiers tentent de désincarcérer l’occupant, pour l’instant sans succès. Le Samu est sur place, de même que sa famille, ainsi que les muto’i et la police nationale, qui ont bloqué toute la rue. D’après les pompiers, l’homme est mort sur le coup.

Plus d’information à venir…