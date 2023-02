Un automobiliste de 90 ans décède après un accident

La nouvelle était passée inaperçue au milieu d’un weekend déjà noir sur les routes polynésiennes. Un nonagénaire, hospitalisé vendredi après un accident de voiture à Taravao, est décédé le lendemain à l’hôpital, d’après nos confrères de Tahiti Infos.

L’automobiliste avait, selon le quotidien, été percuté par une voiture alors qu’il sortait de sa servitude de résidence. Il avait été pris en charge au Taaone pour des blessures graves, auxquelles il n’a pas survécu. Ce décès s’ajoute aux deux qu’ont connu les routes du fenua le weekend dernier. Dans la nuit de vendredi à samedi, un conducteur de scooter de 48 ans avait perdu la vie dans le secteur de Temae après une collision frontale avec un pick-up. Moins de 24 heures plus tard, une jeune femme d’une trentaine d’années n’avait pas survécu à la collision avec un arbre sur la route de la baie de Papenoo, probablement sur fond d’alcool. En comptant le motard retrouvé mort au lendemain du Nouvel an aux abords d’un pont de Papara, le mois de janvier aura connu 4 décès routiers. Ce qui place le fenua sur une trajectoire encore plus tragique que 2022, déjà une mauvaise année en termes de statistiques routières, avec ses 35 décès.