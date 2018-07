Un bilan pour l’expérience du « sport sur ordonnance »

L’expérience pilote « réseau Maita’i sport-santé », mise en place pour les patients atteints de maladies non transmissibles, a pris fin en juin dernier. Il s’agissait de tester le sport thérapeutique en Polynésie. Après huit mois, les ministères de la Santé et des Sports ont décidé de faire un bilan de cette expérience sous forme de séminaires du 16 au 18 juillet prochain à l’Intercontinental. Un séminaire ouvert aux patients du réseau et aux professionnels de santé et du sport.

Les maladies non transmissibles sont un véritable problème en Polynésie avec notamment celles liées au surpoids. Sur le fenua, 70% des adultes et 36% des enfants de 7 à 9 ans sont en surpoids. La sédentarité et le manque d’activité sportive sont mis en cause. C’est face à ce constat que les ministères de la Santé et des Sports ont décidé en novembre dernier de lancer une expérience pilote « réseau Maita’i sport-santé ». Il s’agit en fait de la mise en place d’activités physiques adaptées (APA) aux personnes atteintes de maladies non-transmissibles tel que le diabète, l’obésité ou encore le cancer et l’hypertension artérielle.

Ce « sport sur ordonnance », puisque prescrit par un médecin, a été expérimenté durant huit mois sur 145 patients entre Punaauia et Mahina. Ce sont ces huit mois de tests que les ministères concernés souhaitent aujourd’hui évoquer par un séminaire.

Du 16 au 18 juillet prochain, les patients du réseau Maita’i mais aussi les professionnels de santé et du sport, les institutions et les associations seront rassemblés pour partager leurs expériences, s’informer sur les bénéfices des APA et sur les recommandations internationales. Au total, douze thèmes seront abordés par 37 intervenants locaux, nationaux et du Pacifique. L’objectif étant bien évidement de développer la pratique du sport-santé à travers toute la Polynésie.