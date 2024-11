Un catamaran de luxe de la marina Taina en vente pour 5,5 milliards de francs

Présenté comme le « plus grand catamaran à voile du monde », le Hemisphere, habitué de la marina de Punaauia, des Tuamotu ou des baies de Moorea, a été mis en vente. Avec ses 44 mètres de long, son intérieur plusieurs fois primé et ses gadgets dignes des superyachts, le navire construit en 2011 est surtout présenté comme un investissement. Conçu comme un charter de luxe, il est loué au moins 30 millions de francs la semaine.

Bonne nouvelle pour ceux qui désespéraient de trouver le bon bateau pour leurs sorties en mer du weekend : le Hemisphere est sur le marché. Ce catamaran loué comme charter de luxe, bat pavillon des îles Caïmans mais est un grand habitué des eaux polynésiennes, où il ne passe généralement pas inaperçu. Il faut dire qu’avec ses 44,2 mètres de long et ses plus de 16 mètres de large – plus que les Taporo -, il est régulièrement présenté comme « le plus grand catamaran à voile du monde ». C’était d’ailleurs tout l’objectif du couple fortuné d’Américains qui a commandé le Hemisphere en 2005 avant une série de péripéties et une livraison par les chantiers britanniques Pendennis, en 2011.

Depuis le bateau a gagné des dizaines de prix dans le monde du luxe, notamment pour son intérieur signé d’un designer réputé dans le milieu et qualifié de « sensationnel » par la presse spécialisée. Il a surtout navigué dans une soixantaine de pays dans le monde, notamment entre les Caraïbes et les Bahamas. Mais durant les mois d’hiver de l’Hémisphère Nord, c’est généralement en Polynésie que le navire, rénové en 2023 et qui peut atteindre les 13 nœuds à la voile, a ses quartiers. Régulièrement amarré à la marina Taina, comme c’est le cas en ce mois de novembre, il emmène ses clients – les tarifs débutent à 30 millions de francs la semaine – dans des croisières privées aux Tuamotu ou dans la Société.

À bord, en plus du triple salon – « l’espace est équivalent à celui d’un monocoque de 70 mètres » précise le vendeur -, des 5 cabines luxueuses, du jacuzzi entre les postes de barre sur le pont arrière ou de la salle à manger et chambre extérieure à l’arrière, le catamaran abrite tous les jouets habituels des yachts de luxe. Scooters sous-marins, annexe pour wakeboards et skis nautique, planches en tout genre, mais aussi salle spéciale d’équipement pour les plongées au nitrox… Le catamaran est en outre régulièrement loué avec un bateau de 16 mètres dédié entre autres à la pêche sportive, que les clients doivent payer en supplément. Prix de mise en vente du Hemisphere, sans ce « petit » accompagnateur : 46 millions d’euros, soit 5,5 milliards de francs. Un « investissement », écrit le site spécialisé Boat International. La location est quoiqu’il arrive un passage obligé pour amortir les coûts d’entretien et les salaires de l’équipage d’une dizaine de personnes.