Un catamaran déséchoué du récif à Tikehau

Échoué dans la nuit du 10 au 11 octobre sur le platier sud-ouest de Tikehau, le navire Dream Hiva Oa de la société Dream Yacht Charter a été déséchoué dimanche.

Après plusieurs jours d’efforts nécessaires pour dépolluer et sécuriser le navire, la société missionnée par l’assureur, Raiatea Carénage Services, a pu procéder à son retrait du récif ce dimanche 30 octobre. Maintenu en état de flottaison par l’adjonction d’importantes réserves de flottabilité, le navire de 30 tonnes et 18,90 m a été mis à l’abri dans le lagon de Tikehau afin d’être préparé pour son remorquage vers Raiatea où il sera réparé.



La DPAM rappelle que le propriétaire d’un navire reste responsable de celui-ci jusqu’à sa vente ou sa destruction et sa radiation des registres. De fait, que le navire soit amarré et inoccupé, qu’il soit laissé sans garde sur son ancre, qu’il s’échoue sur un récif ou parte à la dérive, le propriétaire demeure l’unique responsable. En cas d’échouement, le propriétaire doit prendre de manière urgente et adéquate toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de suraccident ou de pollution et retirer/renflouer son navire. Il est plus que recommandé d’assurer son navire contre ce type de sinistre. La Direction des affaires maritimes précise aussi que toute personne qui découvre une épave quelle qu’elle soit (embarcation, machine, agrès, ancre, chaîne, conteneur…) doit, dans la mesure du possible, la placer hors des atteintes de la mer, et surtout la signaler sous 48 heures à la DPAM.

