Un charter pour les USA prévu lundi

Christopher Kozely, consul des États-Unis en Polynésie, travaille avec les consuls australiens et néo-zélandais à Nouméa, ainsi que le consul du Mexique, pour mettre en œuvre un vol international vers les États-Unis continentaux via Hawaii, lundi 13 avril. Les personnes intéressées sont invitée à se faire connaître au plus vite.

« Environ 120 personnes » sont prévues sur ce vol. Il s’agit principalement de skippers qui participaient à la course de voile World Arc, comme ceux qui avaient affrété un appareil Air Tahiti depuis Nuku Hiva pour attraper le dernier vol United du 28 mars dernier. « Certains pensaient que ce vol était plein alors qu’au final il restait une quinzaine de places, » dit Christopher Kozely. Le vol prévu lundi à 16 heures sera opéré par Delta Airlines sur Boeing 767 qui peut emporter 200 passagers.

Le vol Delta arrivera à Hawaii lundi soir et continuera sur les États-Unis continentaux le lendemain matin, mais « je n’ai pas encore la destination finale, dit Christopher Kozely. Le plus important pour moi c’est que les personnes puissent rejoindre les États-Unis, où il y a encore assez de vols pour pouvoir continuer et rentrer chez eux. »

Christopher Kozely invite donc les personnes qui souhaiteraient prendre ce vol à se faire connaître au plus vite, par mail à l’adresse [email protected], sachant que toutes les autorisations ne sont pas encore données. Il souligne que les vols de continuité territoriale vers la France étant prévus, le vol Delta qu’il organise est destiné aux Nord-Américains et ceux qui peuvent avoir une connexion vers leur pays côté Ouest, comme l’Australie, la Nouvelle Zélande.

Enfin, Christopher Kozely indique que les équipages de ce vol ne descendront pas de l’appareil à Tahiti.

Une dizaine de skippers sont toujours en mer et devraient arriver dans les eaux polynésiennes entre le 15 et le 20 avril, « mais là je ne sais pas si je pourrai faire de la magie, » dit Christopher Kozely.