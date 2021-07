Un colloque sur les questions foncières en Polynésie

Un colloque intitulé « La terre en Polynésie, la propriété foncière à l’épreuve des liens de parenté » sera organisé les 23 et 24 septembre prochains à l’Université de la Polynésie française. Organisé par l’UPF et la vice-présidence, l’événement veut être « une plateforme de réflexion et de parole tournée autour de la question foncière ».

Un colloque intitulé « La terre en Polynésie – La propriété foncière à l’épreuve des liens de parenté » sera organisé les 23 et 24 septembre prochains à l’Université de la Polynésie française (UPF), annonce le conseil des ministres. Plusieurs experts sont invités à intervenir, notamment Flora Devatine sur l’attachement des Polynésiens à leur terre, le professeur Michel Grimaldi et le professeur Hugues Fulchiron, actuellement conseiller à la Cour de cassation, des avocats, des maîtres de conférences, des professeurs mais également les étudiants du master en droit privé de l’université qui présenteront « un cas d’école avec une affaire emblématique des difficultés foncières en Polynésie ».

Ces professionnels reviendront sur les spécificités foncières polynésiennes : la transmission, les structures familiales, l’accessibilité des fichiers fonciers ; ils analyseront les réformes législatives en matière successorale et d’indivision, l’approche non juridictionnelle (la médiation, la procédure gracieuse de Rurutu et Rimatara, les hypothèques) et l’approche collective de la gestion foncière ; enfin plusieurs cas dans le Pacifique seront présentés : celui du Vanuatu, de Samoa et de la Nouvelle-Calédonie ; et Tamatoa Bambridge, sociologue au Criobe, clôturera sur une interprétation de ces conflits récurrents. Ce colloque organisé par l’UPF, en partenariat avec la vice-présidence, ministère en charge des Affaires foncières, veut être « une plateforme de réflexion et de parole tournée autour de la question foncière ».

« Le vice-président porte un grand intérêt à sa réussite et invite notamment les organismes professionnels et associatifs concernés par la matière foncière ainsi que les étudiants en droit de l’UPF à y participer », est-il indiqué dans le compte-rendu du conseil des ministres.

