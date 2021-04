Un complexe sportif à 600 millions inauguré à Hitia’a

Le Pays et le Haussariat ont inauguré ce matin le complexe sportif « Vaihi » à Hitia’a o te ra. Un investissement conséquent qui doit favoriser la pratique du sport scolaire et de loisir, ou l’organisation de compétitions hors du grand Papeete. Le site pourrait aussi accueillir certaines épreuves des Jeux du Pacifique 2027 si la Polynésie était retenue pour l’organisation.

4,7 hectares de terrain, une salle polyvalente avec tribune de 200 places, un terrain de football en gazon entouré d’une piste d’athlétisme et de 400 places assises, un skate parc, de grands parkings et des bâtiments annexes dont des vestiaires, et des guichets… Le nouveau complexe sportif Vaihi, situé à Mataorio, tout proche du collège de Hitia’a, a été inauguré ce matin en grande pompe. En plus du président Édouard Fritch, de l’administrateur des îles Sous-le-Vent Guy Fitzer et du tavana Henri Flohr, plusieurs ministres – dont Tearii Alpha, Heremoana Maamaatuaiahutapu, Christelle Lehartel et René Temeharo – avaient fait le déplacement. Une délégation accueillie par un spectacle de danse préparé par les collégiens de la commune, qui seront les premiers bénéficiaires de ce nouvel équipement qui aura coûté, études et travaux compris, 599 millions de francs. L’essentiel de la somme a été pris en charge dans le cadre du contrat de projet État/Pays 2015-2020.

Mais le gouvernement comme le Haussariat rappelle que ce complexe, un des rares de la côte Est, a des objectifs plus larges : « assurer un maillage territorial nécessaire », « décentraliser les structures sportives en dehors de la zone urbaine » et « développer le sport scolaire, le sport de masse, de loisirs et de compétition ». Le Pays parle en outre d’un effort de « cohésion sociale », de « développement de la santé » voire de « réduction des inégalités ». Le complexe, doté d’équipements « modernes et polyvalents », doit entrainer la création d’emplois « liés à sa maintenance (station d’épuration, sécurité incendie, etc.) et aux activités sportives qui pourront être proposées par des associations, fédérations ou opérateurs privés » précise le Pays qui avait chargé l’IJSPF de la maitrise d’œuvre, et aujourd’hui de la gestion du site.

Le complexe Vaihi pourrait encore évoluer pour s’adapter à une éventuelle organisation, par la Polynésie, des Jeux du Pacifique de 2027. « Dans ce cadre, la piste d’athlétisme et ses annexes seront à aménager en huit couloirs en tartan avec ses aires de lancers et de sauts en conformité avec la charte des Jeux » précise le gouvernement, qui prévoit la construction d’un autre complexe sportif à Taravao.

