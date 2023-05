Un concert gratuit en hommage à Queen

Le collectif Lolita Rock revient avec son concert-hommage au groupe mythique, samedi soir, et c’est gratuit.

Samedi 20 mai, à 20 heures, la brasserie Hoa à Fare Ute accueille le collectif Lolita Rock pour un concert gratuit de près de trois heures, hommage au groupe mythique des années 70 et 80, Queen.

Créé il y a sept ans par le bassiste Bernard Agius, Lolita Rock est un collectif de musiciens spécialisé dans les reprises de rock. Les musiciens ont déjà donné ce show en 2019, puis en 2020, mais l’appétit du public pour les grands succès du groupe – Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, etc – ne faiblit pas.

Marc El Khoury reste le chanteur, le seul sur le territoire à oser se mesurer aux acrobaties vocales de Freddy Mercury. Frédéric Rossoni, enseignant au Conservatoire artistique, tiendra les claviers.