Un concert hommage à Bobby Holcomb

Une « peue party » où six artistes rendront hommage à Bobby Holcomb en profitant du cadre du parc Outuaraea de Faa’a, c’est le programme du samedi 26 aout.

Sous la direction musicale de Bruno Demougeot, également producteur de l’événement, Teiva LC, Raumata, Taloo St Val, Reva Juventin, Natihei et Guillaume Matarere feront revivre la musique de Bobby Holcomb : « On voulait réinterpréter les chansons de Bobby avec des voix différentes », dit Bruno. Quant à Pascal Siaou Ching, responsable du site qui peut accueillir jusqu’à 1 000 personnes, il a voulu privilégier le respect de ce parc, et ne pas ériger de structures supplémentaires. C’est pourquoi la soirée est organisée sous la forme d’une « peue party », où chacun pourra s’installer à sa guise.

Déjà présenté au concert Tuiro’o de 2021 à To’ata, en pleine crise sanitaire, le spectacle méritait une meilleure exposition, estiment les organisateurs. Un moment convivial pour faire vivre la mémoire du meilleur artiste faa’a’mu de Polynésie, c’est donc samedi 26 aout. Les places sont disponibles sur ticketpacific.pf, dans les 4 magasins carrefour et chez Radio1 à fare Ute.