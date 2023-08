Un concours de littérature jeunesse pour soutenir la lutte contre les maladies non-transmissibles

La Communauté du Pacifique (CPS) a lancé un concours régional de littérature jeunesse, avec l’objectif d’aider à produire des livres d’histoires pour enfants qui pourront être utilisés dans la promotion d’habitudes de vie saines et pour prévenir les maladies non transmissibles auprès des enfants de 3 à 10 ans du Pacifique, souligne notre partenaire Outremers360°.

Les Maladies Non-Transmissibles (MNT), telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, sont la première cause de décès dans les îles du Pacifique. Elles sont étroitement liées à une alimentation néfaste pour la santé et le manque d’activité physique, ou encore à la consommation de tabac et d’alcool.

Faute d’intervention 40% à 70% des enfants obèses le resteront à l’âge adulte, plaide la CPS, qui appuie que l’obésité infantile constitue l’un des plus grands défis pour la santé publique dans les Îles du Pacifique. Dans ce contexte, enseigner dès le plus jeune âge les comportements à adopter et les bonnes habitudes pour un mode de vie plus sain, comme manger équilibré, pratiquer une activité physique régulière, ne pas boire ou fumer, est un perçu comme un enjeu capital pour le futur de la région.

Ainsi, le concours de littérature lancé par le Division Santé Publique de la CPS veut donner une chance aux habitants du Pacifique de parler des problématiques qui affectent la santé des enfants tout en soutenant les idées créatives et artistiques à travers la région.

Le concours, qui a pour objectif de permettre la création de récits pour enfant de 3 à 10 ans qui seront utilisés afin de promouvoir un mode de vie sain et prévenir les MNT, est ouvert à toute personne résidant dans l’un des États ou Territoires suivants : États fédérés de Micronésie, Îles Cook, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, Fidji, Guam, Kiribati, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie- Nouvelle-Guinée, Pitcairn, Polynésie Française, Samoa, Samoa américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis et Futuna.

Les participants ont la possibilité de soumettre leur ouvrage avec un scénario écrit seul ou accompagné d’illustrations.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 août 2023, les résultats seront rendus public le 30 septembre 2023, et les participants dont l’ouvrage aura été retenu pourront collaborer avec la CPS pour la mise en page de leur ouvrage avant traduction, publication, impression et diffusion.