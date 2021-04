Un concours du bâtiment le moins énergivore

L’Espace Info Énergie de Polynésie, en partenariat avec le Pays et plusieurs acteurs locaux, lance le premier concours CUBE Polynésie à partir de juin 2021. Son objectif : les économies d’énergie,

« Cube », c’est pour pour Concours Usages Bâtiment Efficace : un concours qui met en compétition les bâtiments du secteur tertiaire (bureaux, enseignement, mairies…) pour économiser l’énergie, que lancent dès juin prochain l’Espace info énergie, le service des énergies, et l’Ademe. L’ambition du premier programme de ce type en Polynésie française, est d’ancrer durablement ces pratiques et comportements dans la gestion des bâtiments polynésiens.

Si l’on en juge par le diagnostic fait en 2011 sur des bâtiments de bureaux publics et privés en Polynésie française, 27% des consommations totales des bâtiments audités pourraient être économisés par la mise en place d’actions de maîtrise de l’énergie sans substitution d’énergie, c’est à dire sans installation de systèmes photovoltaïque ou solaire thermique.

On parle d’économies d’énergie à travers un usage plus raisonné, pour diminuer, par exemple, la part de la climatisation dans les consommations d’électricité. Celle-ci représente en moyenne 49% de la facture d’électricité des bâtiments de bureaux en Polynésie.

Pendant un an, les usagers et utilisateurs de ces bâtiments devront diminuer leur consommation d’énergie sans réaliser de travaux, uniquement à travers une mobilisation sur les éco-gestes et une utilisation plus raisonnée des systèmes énergétiques.

Plus d’informations et inscriptions sur https://cube-polynesie.org

