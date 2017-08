Un concours pour les virtuoses du ‘ukulele

Avis aux musiciens, le deuxième Festival International de ‘ukulele ouvre un concours Vini Vana ‘ukulele le 14 septembre prochain sur le Paepae a Hiro.

Pour y participer, les pro du ‘ukulele doivent se présenter en trio composé d’un ‘ukulele, d’une guitare et d’une basse. Le trio proposera deux morceaux, l’un du patrimoine musical polynésien et l’un plus technique. Les groupes peuvent s’inscrire en tant que patenté, en association ou à titre personnel auprès de la Maison de la culture auprès des projets culturels ou au conservatoire. A la clé, pour les virtuoses du ‘ukulele, un cahier des prix de 265 000 Fcfp.

Plus de renseignements auprès de la Maison de la culture au 40 544 544 ou au Conservatoire au 40 50 14 14.