Un concours pour valoriser la faune, la flore et les paysages d’outre-mer

Du 1 au 31 août le ministère des Outre-mer organise avec Wikimédia France et l’Agence française de développement, un concours photographique consacré aux espaces naturels protégés des territoires français d’outre-mer.

Tous à vos smartphones ou reflex, le ministère des Outre-mer organise jusqu’au 31 août un concours photographique consacré aux espaces naturels protégés des territoires français d’outre-mer. Ce concours permettra de mettre en valeur le patrimoine naturel et de plus, les clichés sélectionnés seront libres de droit et accessibles sur la plate forme Wikimédia, cela afin de permettre à tous d’y accéder et des les télécharger gratuitement.

La Polynésie compte plusieurs zones protégées, parmi celles-ci, la réserve Homme et Biosphère de Fakarava qui s’étend sur 1 100 km2, le lagon de Moorea, classé site Ramsar, pour une superficie de 5 000 Ha, le parc de Te Faaiti à Tahiti de 750 hectares et celui de Vaikivi à Ua Huka de 240 hectares, sans oublier la totalité de la zone économique exclusive (5 millions de km²), véritable sanctuaire pour les mammifères marins.

Pour participer à ce concours rendez vous sur le site du ministère des Outre-mer.