Lundi en fin de journée, un cadavre a été découvert près de l’ancienne salle de sport de Maharepa. Le corps, en état de « décomposition avancée » d’après la gendarmerie, n’est pas encore formellement identifié.



Le corps d’un homme a été découvert à l’arrière de l’ancienne salle de sport My Gym, fermée en 2020, et située près de l’église Sanito de Maharepa. Des témoins expliquent avoir vu plusieurs véhicules de gendarmerie et de pompiers arriver sur place entre 17h30 et 18 heures ce lundi soir, sans qu’on sache par qui a été fait le signalement. Sur les réseaux sociaux, des messages de condoléances se sont multipliés ce mardi matin, à l’attention d’un homme âgé, connu dans le quartier et d’après certains « malade », et qui n’avait plus été aperçu de longue date. Son identité n’a pas encore été confirmée par les autorités. Un examen médico-légal doit être réalisé pour déterminer les causes et circonstances du décès et une enquête a été ouverte par le parquet.