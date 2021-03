Un dépotoir sauvage découvert à Arue

C’est la 23ème opération de dépollution menée par Project Rescue Ocean sur Tahiti depuis le début de cette année dont le deuxième dépotoir sauvage. C’est en bas du cimetière chinois de Arue que Constance, bénévole de l’association, a découvert ces déchets. Alertées, les bénévoles ont rassemblé les déchets que la mairie est venue chercher.

Des structures en fer, des jouets pour enfants, de la vaisselle intacte, des plastiques… Un véritable dépotoir sauvage se cachait plus ou moins sur la butte adjacente au cimetière chinois de Arue. Constance, bénévole de l’association Project Rescue Ocean, qui habite au-dessus, avait repéré les déchets entassés mais n’imaginait pas l’ampleur des dégâts.

L’association Project Rescue Ocean est parvenue à mobiliser une dizaine de membres pour faire une opération de nettoyage de la zone. La mairie, également prévenue, dégage un camion et des employés, pour ramasser les sacs de déchets triés et empilés dans un coin. Ils seront envoyés au centre de tri de Fare Ute avant d’être mis au recyclage ou au CET de Paihoro. C’est la 23ème opération de dépollution menée par l’association depuis le début de cette année et le deuxième dépotoir sauvage trouvé sur Tahiti. Au jugé, Adeline Yvon, ambassadrice de l’association sur la Polynésie française, estime à 300 kilos les déchets ramassés. Non seulement il faut continuer à sensibiliser le public sur l’importance de trier ses déchets et d’éviter de les jeter dans la nature mais aussi apprendre à consommer différemment.

Si vous tombez sur ce genre de dépotoirs sauvages, il ne faut pas hésiter à prendre des photos et alerter l’association sur sa page Facebook.