Un détenu contrôlé avec 2,25 grammes d’Ice à Nuutania

Un détenu de 32 ans a été condamné lundi après-midi par le tribunal correctionnel de Papeete à 10 mois de prison ferme pour avoir été contrôlé à Nuutania avec 2,25 grammes d’Ice.

Lundi après-midi, un homme de 32 ans a été jugé pour possession d’Ice à l’intérieur d’un centre pénitencier, à Nuutania. Le 22 mars dernier, le détenu, incarcéré dans l’attente de son procès pour violences avec arme, avait été contrôlé par un surveillant. Lors de la palpation, le gardien avait repéré une masse à l’avant du short du détenu. Le surveillant avait alors demandé à plusieurs reprises au détenu ce qu’il cachait. Après avoir nié, le trentenaire avait sorti un sachet contenant 11,5 grammes de résine de cannabis, 17,77 grammes de paka séché et 2,25 grammes d’Ice, ainsi qu’une pipette. Le détenu avait affirmé avoir trouvé le paquet dans une bouche d’aération des toilettes dans la cour de promenade. Il avait récupéré la marchandise pour faire du commerce dans la prison. Une version à laquelle les gendarmes avaient eu du mal à croire.

A l’audience, lundi après-midi, l’homme de 32 ans a maintenu avoir simplement trouvé la marchandise et ne couvrir personne. « Je voulais faire des affaires avec », a-t-il expliqué. « 2,25 grammes en détention ça doit être une monnaie d’échange intéressante », a commenté le président du tribunal correctionnel.

De son côté, le vice-procureur de la République, Robert Danielsson, a jugé « toujours inconfortable, voir désagréable, de juger quelqu’un qui ne livre qu’une portion de la vérité ». « On ne sait pas d’où la drogue provient et à qui elle était destiné », a poursuivi le représentant du ministère public. « Mais on sait que, même en détention, il y a des mûles ». Le vice-procureur a requis 10 à 12 mois de prison ferme.

Le conseil du détenu, Me Ayoun, a aussi estimé que son client ne pouvait pas avoir trouvé la drogue, mais qu’il travaillait pour quelqu’un d’autre dans la prison. « Il n’a absolument rien, il vivait dans la rue, il n’a pas pu payer pour l’Ice. Soit il a eu beaucoup de chance en la trouvant, soit c’est une mûle. Et dans les deux cas, ça va mal se passer pour lui quand il va retourner à Nuutania ». L’avocate s’est également interrogée sur « la responsabilité du centre pénitencier » face à l’entré d’Ice dans ses locaux.

Le tribunal correctionnel a finalement condamné le détenu à 10 mois de prison ferme.