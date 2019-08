Un élu rapporte 7 094 Fcfp à son syndicat

Comme chaque année, le Pays octroie des subventions aux centrales syndicales du Pays pour qu’ils défendent « les intérêts des salariés ». Pour 2019 ce sont 19 millions qui devraient être répartis entre ces dernières. On y apprend qu’en termes de subvention un élu syndical rapporte 7 094 Fcfp à sa centrale et que ces subventions couvrent entre 11 et 26% des dépenses prévisionnelles des syndicats.

La commission de contrôle budgétaire et financier au sein de l’assemblée (CCBF) s’est réunie en fin de semaine dernière et a étudié plusieurs dossiers d’arrêté, dont une subvention de 19 millions Fcfp pour les 5 centrales syndicales du fenua. Et c’est la CSTP-FO qui se retrouve en haut du palmarès avec 6 761 389 Fcfp, suivie de A Tia i Mua avec 3 724 794 Fcfp, la CSIP qui reçoit 3 398 431 Fcfp, O oe to oe Rima 2 915 982 Fcfp, et enfin Otahi avec 2 199 402 Fcfp.

Une subvention pour défendre les intérêts des salariés

Une convention est signée entre chaque centrale syndicale et le Pays. Il y est stipulé qu’elles doivent assurer « l’étude et la défense des intérêts et des droits matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des salariés au niveau du pays et à l’échelle de l’entreprise », « exercer un rôle de communication et d’information auprès des salariés », « participer aux réunions de concertation au dialogue social » ou encore « agir en qualité d’acteur du dialogue social entre le Pays, les employeurs e les salariés ».

Seulement 11 à 26% des dépenses prévisionnelles couverts par la subvention

La subvention de la CSTP-Fo va couvrir 26,36% de ses dépenses prévisionnelles qui se montent à plus de 25 millions Fcfp. Son budget est aussi alimenté par les cotisations de ses adhérents à raison de 6 000 000 Fcfp. Par contre, en 2017 la CSTP-Fo avait prévu en dépenses prévisionnelles un peu plus de 31 765 412 Fcfp mais en dépenses réelles elle en a eu pour près du double soit 66 305 657 Fcfp.

Du côté de A Tia i mua, sa subvention va couvrir 11,14% des 33 450 000 Fcfp de dépenses prévisionnelles. On comptabilise pour elle une rentrée de 28 000 000 Fcfp au niveau de ses cotisations.

Et enfin pour la CSIP la subvention du Pays va représenter 18,75% de ses dépenses prévisionnelles avec 2 550 000 Fcfp ayant trait aux cotisations.

En termes de subvention un élu rapporte 7 094 Fcfp à son syndicat

Ces subventions octroyées aux centrales syndicales sont réparties « en fonction du nombre de sièges obtenus » par ces dernières, lors des élections professionnelles de 2017-2018. Le critère retenu est celui du nombre des délégués du personnel, et des représentants élus aux comités d‘entreprises, les titulaires ainsi que les suppléants. Mais les résultats sont aussi soumis à une

La répartition de ces 19 millions Fcfp s’est faite sur les 2678 élus. En conclusion un élu rapporte à son syndicat 7 094 Fcfp en termes de subvention.