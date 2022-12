Un exceptionnel fossile de reptile marin découvert en Australie

Un fossile unique a été découvert dans le Queensland australien : la tête et la partie supérieure du corps d’un élasmosaure, un reptile marin à long cou qui vivait il y a plus de 100 millions d’années. Les scientifiques attendent beaucoup de cette découverte pour mieux comprendre la diversité et l’évolution de cette espèce.

« C’est comme la pierre de Rosette de la paléontologie marine, parce que ça pourrait être la clé pour comprendre la diversité et l’évolution des plésiosaures à long cou dans l’Australie du Crétacé », a déclaré le Dr Knutsen du Quensland Museum. On n’avait encore jamais retrouvé ensemble une tête et un corps de cet élasmosaure (un Eromangasaurus australis de la famille des plésiosaures), qui vivait à l’époque du Crétacé inférieur (moins 145-100 millions d’années) dans la mer peu profonde qui recouvrait une grande partie de la région. Le bas du corps n’a pas été retrouvé : les scientifiques pensent qu’il peut avoir été coupé en deux par un prédateur, le knonosaure.

Ce reptile marin muni de nageoires était caractérisé par un très long cou, et se nourrissait essentiellement de poissons et de mollusques. Il pouvait atteindre 14 mètres de long et posséder jusqu’à 71 vertèbres cervicales. Les paléotologues australiens pensent que le fossile qui vient d’être trouvé serait celui d’un juvénile.

Illustration montrant à quoi aurait ressemblé l’Eromangasaurus australis. © André Konstantinov/Espen Knusten/Scott Hocknull

Le fossile rare a été découvert par des amateurs, les « Rock Chicks », un groupe d’amies qui se réunissent chaque année pour faire des recherches sur la propriété de l’une d’entre elles. Il remplace dans le panthéon des fossiles australiens « Dave le Plésiosaure », au squelette moins complet, découvert en 1999.