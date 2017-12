Un fa’apu bio sur les terres de Marama Nui

Jeudi, la tournée d’inauguration du groupe EDT Engie concernait aussi une première initiative de la société et de la commune de Teva i Uta : un fa’apu bio au cœur de la vallée de Titaaviri. Un hectare « valorisé » par les agriculteurs de la commune, avec des plantations de fruits et de légumes vendus en circuit court.

Pas moins d’un hectare de terrain, au cœur de la vallée de Titaaviri à Papeari, a été confié par EDT Engie à la coopération agricole de Teva i Uta pour y développer un projet de culture bio. Une convention a été signée jeudi matin entre les deux parties. Il s’agit donc de valoriser une partie des dizaines d’hectares inutilisés dans la vallée. Même les matériaux récupérés lors des curages serviront de compost pour le fa’apu. « Notre responsabilité ce n’est pas seulement de produire de l’hydroélectricité, mais c’est aussi d’être un acteur du territoire », explique le P-dg d’EDT, Grégoire de Chillaz. Mais le projet ne se fait pas dans n’importe quelles conditions.

Marama Nui s’est chargée de terrasser le terrain pour le rendre praticable. La coopérative a ensuite choisi une famille d’agriculteur pour s’occuper de l’exploitation : la famille Lui Mu Yoe, qui avait perdu son terrain en indivision. La valorisation de ces terrains est donc une aubaine pour le ministre des ressources primaires et maire de Teva i Uta, Tearii Alpha, qui peine toujours à trouver des terres agricoles.

Après six mois d’exploitation, le terrain accueille déjà plusieurs citronniers, pamplemoussiers, avocatiers et même du pota et des fraises ! Cinq agriculteurs s’occupent des plantations et entretiennent le terrain, parmi lesquels Matehau Lui Mu Yoe. Le jeune agriculteur est satisfait d’avoir pu récupérer un terrain, certes difficile d’accès, mais fertile.

EDT Engie et la commune de Teva i Uta travaillent également ensemble pour développer l’éco-tourisme dans la vallée. Des tables de pique-nique et un bain ont déjà été installés. Des chemins de promenades doivent également voir le jour.