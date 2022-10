Le Fare du contrôle médical et des Evasan, situé dans un bâtiment attenant au siège de la CPS à Mamao, a été entièrement « repensé et réaménagé » pour faciliter les démarches des patients.

Après six mois de travaux et 35 millions de francs d’investissement, l’inauguration a eu lieu ce mercredi, en présence du ministre de la Santé, Jacques Raynal, du président du conseil d’administration de la caisse, Patrick Galenon, et de son directeur Vincent Fabre. Le fare rénové concentre les différentes sections du Contrôle médical en un seul point, « ce qui permet aux malades de disposer d’un espace qui leur est entièrement dédié ». Aux deux guichets s’ajoutent plusieurs bureaux de réception « qui permettent aux agents et aux médecins conseils, de s’entretenir avec les malades en toute discrétion ».

Comme le précise la CPS, le premier guichet unique des Evasans avait été créé en 2001, déjà dans cette idée de faciliter la vie de malades qui ont ou vont être éloignés de chez eux. Car si les évacuations sanitaires « nécessitent des moyens financiers et humains considérables », « elles nécessitent surtout un accompagnement des malades » a insisté le directeur de la caisse qui a remercié Europe Assistance, aux côtés de la CPS depuis près de 20 ans sur ces missions, les bénévoles des nombreuses associations intervenant en Polynésie comme en métropole auprès des évacués et les services de santé du Pays. Pour rappel en 2021, le nombre total d’Evasan (inter-îles et internationales) s’élevait à près de 32 000, pour un montant global de plus de 4 milliards de francs.

