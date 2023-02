Un forum des métiers à Paea

Plusieurs dizaines de demandeurs d’emplois ont participé un forum des métiers organisé ce mercredi par la commune de Paea. L’occasion pour eux de s’informer sur les différentes formations proposées par les 14 organismes invités.

Pour démarrer la nouvelle année sur une note positive et permettre à la population de s’informer sur les possibilités de formations et de métiers, le service de l’emploi de la municipalité organisait ce mercredi une journée portes ouvertes. Depuis 2021, la commune dispose d’une cellule spécialement dédiée à l’emploi et l’insertion professionnelle. Depuis sa création près de 300 demandeurs d’emploi ont été recensés et c’est pour répondre à leurs besoins que ce rendez-vous a été instauré. Quatorze partenaires qui ont répondu présent à ce rendez-vous. « L’objectif c’est de diffuser largement les informations auprès de la population de Paea mais également aux habitants des communes avoisinantes », précise Iminui Tahuhuterani, responsable de la cellule emploi et insertion professionnelle.

Parmi les organismes présents, Le RSMA, le Centre des métiers d’art , le Sefi, l’IJSPF ou encore le Centre des métiers de la mer. Les stands d’informations qui ont été littéralement pris d’assaut par les nombreux jeunes de la commune qui n’ont pas hésité à se rendre dès l’ouverture du forum à la salle Manu iti.

La commune prévoit de réitérer cet événements tous les ans à la même période.