Un Forum pour développer son business en Nouvelle-Zélande

Le French Pacific Business frorum 2025 va se dérouler le 7 mars prochain à Auckland. Et les entreprises polynésiennes sont invitées par la CPME à y participer. Pour le syndicat patronal, c’est un événement de « premier plan » est une « opportunité unique » pour les entreprises du fenua de s’implanter ou de renforcer leur présence en Nouvelle-Zélande.

Au programme, des sessions dédiées aux aspects réglementaires et culturels, des opportunités de réseautage avec des acteurs clés, ainsi que des services d’accompagnement sur mesure. Le French Pacific Business forum, organisé par la représentation patronale du Pacifique sud avec la chambre de commerce et d’industrie franco-néo-zélandaise et l’ambassade de France en Nouvelle-Zélande, permet aux entrepreneurs de mieux connaitre le marché néo-zélandais. « Sur une journée, on emmène des entreprises polynésiennes qui souhaitent échanger, faire des affaires, avoir des contacts en Nouvelle-Zélande pour développer leur entreprise. Sur place, ils profitent de personnes présentes pour les entourer et leur faire rencontrer plein de monde. L’idée est de leur permettre de développer leur business », explique Christophe Plée. Réglementation fiscale, judiciaire, mise en place de partenariat, rencontre avec des services commerciaux pour faire des études de marché… Une société sur place va également organiser des rendez-vous B2B entre Polynésiens ou Calédoniens avec des acteurs Néo-zélandais. Elle propose aux entrepreneurs d’élaborer des études de marché, de la prospection, des mises en relation et de prendre des rendez-vous.

C’est la seconde édition de ce Forum après une première en mars 2023. « On espère avoir au moins une quinzaine d’entreprises qui soient motivées pour cette journée qui est mise à leur disposition, coordonnée avec l’ambassade de France, la chambre de commerce internationale française de Nouvelle-Zélande. » Et Christophe Plée l’assure : il y a des affaires à faire en Nouvelle-Zélande : « C’est un des gros pays à côté du nôtre avec lequel on a des liaisons aériennes, du flux en termes de business, il y a vraiment des choses à faire en Nouvelle-Zélande. Il y a des niches, des partenariats à trouver. Tout ça à développer. Une fois par an, car on espère que ce sera récurent tous les ans à la même date, on fera ce rendez-vous pour les PME-TPE à Auckland. »

Les entrepreneurs pourront effectivement aussi découvrir le Pasifika, festival culturel, qui se tient à Auckland les 8 et 9 mars. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 février. Les entreprises sont invitées par la CPME à se rapprocher de leur représentant local.