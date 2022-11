Un forum public contre les bouchons

Le gouvernement organise le 28 novembre à Papeete et le 29 novembre à Taravao un forum sur la congestion routière à Tahiti. Il sera suivi en début d’année prochaine par des ateliers de travail. Le fruit attendu de toutes ces réflexions ? Le prochain schéma directeur des transports collectifs.

La population est appelée à s’inscrire aux deux matinées de réflexion sur la circulation à Tahiti, organisées par le ministère des Grands travaux et des transports terrestres.

« L’objectif est de favoriser l’émergence d’une réflexion collective sur le sujet tout en appréhendant la manière dont les embouteillages sont vécus, leurs conséquences sur les habitudes de vie et les idées préconçues relatives aux modes de transport alternatifs », indique un communiqué de la présidence.

La première matinée est prévue le lundi 28 novembre à la présidence, de 8 heures à midi. Le formulaire d’inscription est disponible ici.

La seconde matinée se tient le lendemain, mardi 29 novembre de 8 heures à midi, au parc de Teaputa à Taravao. Le formulaire d’inscription est disponible ici.

Pour les personnes ne disposant pas d’un accès à internet, des formulaires d’inscription papier sont disponibles dans toutes les mairies de Tahiti ou au guichet de la Direction des transports terrestres à Pirae.

Une révision du schéma directeur des transports collectifs en vue

Après la théorie, la pratique. Ce forum préfigure des ateliers de travail qui seront mis en place à partir du premier trimestre 2023, et qui seront « axés sur la recherche commune de solutions concrètes ».

Les résultats de ces deux consultations doivent servir à la révision du schéma directeur des transports collectifs.

Pour nombre de résidents de Tahiti, l’heure n’est plus au diagnostic, hélas bien connu de tous. Et le président du Pays en est parfaitement conscient. Lors de sa rencontre informelle avec la presse jeudi dernier, Édouard Fritch déclarait « cette route du Sud, il faut la faire, on va la faire. » Les derniers relevés topographiques sont attendus ces jours-ci. Le coût de cet axe routier est estimé à 20 milliards de Fcfp, sur la base d’un tracé en plaine. Un tracé qui pourrait être modifié ; mais chaque fois que les plans « remontent » la route de 50 mètres, a souligné le président, ce sont 10 milliards de plus qui s’ajoutent à l’estimation de ces travaux.