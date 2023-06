Un hackathon solidaire pour les sans domicile fixe de Te torea

Une trentaine de personnes issues d’entreprises ou d’administration du fenua travaillent sur l’élaboration de projets mettant en relation les sans-abri avec le monde professionnel. Un projet dans lequel ils se sont embarqués à l’occasion d’un « hackathon solidaire ». Les propositions sont pour le moment au stade de prototype, elles seront présentées à un jury demain et l’une d’entre elle sera sélectionnée pour être développée par l’association Te Torea.

Du concret pour les sans-domicile fixe de Te Torea. C’est ce que souhaite Big Bloom, l’antenne locale d’une ONG qui promet « d’accélérer les innovations sociales ». Après l’Adie et le Fare Tama Hau, les organisateurs ont souhaité mettre ce type de « séminaires d’intelligence collective » au profit des sans-domicile fixe. Quatre groupes de travail ont été créés dans le cadre de ce « Hackaton solidaire » qui rassemble une trentaine de participants issus de diverses entreprises et administrations. Mobilisé dans un entrepôt de l’OPH, à Fare Ute, chaque groupe doit élaborer un projet mettant en relation les sans bris avec le monde professionnel. Un défi de taille pour ces participants qui ne connaissent pour la plupart, pas du tout le domaine du social. « Par un processus de design thinking on les amène à réfléchir ensemble et à produire une solution clef en main en 24 heures », explique Karine Le Flanchec, la responsable du projet.

Pour relever ce challenge, les participants doivent passer par différentes phases. Les deux premières, celle de « l’empathie » et de la « créativité » ont été complétée mercredi dans la matinée. La troisième étape est celle de l’élaboration du projet qui ne doit pas être qu’une idée, mais bien un plan concret, chiffré et daté. À l’heure actuelle certains participants bûchent encore sur le « prototype » qu’ils « pitcheront » devant le jury ce jeudi. La meilleure idée sera ensuite retenue pour être développée en fin d’année par l’association.