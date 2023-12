Un hommage en deux-roues pour Kailina

Une grosse centaine de bikers ont formé un cortège, ce matin au départ de Pamatai, pour rendre hommage à la jeune fille de 15 ans qui y est décédé jeudi matin en mobylette électrique. Kailina a été enterré au cimetière de Faa’a.



Les T-max en premier, juste derrière les véhicules transportant le corps et la famille, puis les membres de Local Riders 987, les autres motos et scooter et enfin les voitures. La famille de Kailina Taurua et notamment son père Sena, bien connu dans le milieu des passionnés de deux deux-roues, avait organisé le cortège avec précision ce samedi matin. Et ils ont été plus d’une centaine à répondre présent, comme l’a relevé TNTV. Ils ont défilé de Pamatai, où la jeune fille de 15 ans s’est tuée jeudi en mobylette électrique, jusqu’au cimetière de Saint-Hilaire, où Kailinia a trouvé sa dernière demeure. « Kailina avait ce mérite d’avoir été exemplaire lorsqu’elle se trouvait sur son engin graçe a son père, elle était toujours habillé de la tête aux pieds : Pantalon, chaussure fermée en plus du casque, avaient prévenu les organisateurs. Rendons-lui hommage de cette façon, pas qu’aujourd’hui mais tout le temps lorsqu’on se déplace en deux-roues ».