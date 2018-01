Un homme écroué pour avoir jeté des couteaux aux gendarmes

Un quadragénaire sera jugé le mois prochain pour avoir mis le feu chez son ex-compagne et lancé des couteaux sur des gendarmes, mercredi dernier à Mataiea, comme le rapportent nos confrères de TNTV. ll a été écroué dans l’attente de son procès.

Un homme de 41 ans a été présenté mardi après-midi en comparution immédiate pour avoir mis le feu chez son ex-compagne et avoir lancé des couteaux sur les gendarmes. Mercredi dernier à Mataiea, le quadragénaire, qui vit toujours chez son ex-compagne après trois ans de séparation, s’est énervé et a décidé de mettre le feu à la maison. Echouant à enflammer le salon, l’homme a incendié une pièce attenante à la maison. Les gendarmes ont alors été appelés pour intervenir sur place. A leur arrivée, l’homme les a accueilli avec un jet de couteaux de boucher avant de leur demander de lui tirer dessus. Le quadragénaire a finalement été immobilisé. Mardi après-midi, à l’audience, son avocate a demandé un délai pour préparer sa défense et réaliser une expertise psychiatrique. D’après TNTV, un gendarme a indiqué dans son rapport : « Je pense qu’il s’agit d’une personne désespérée ».

Le quadragénaire a été placé en détention dans l’attente de son procès fixé le mois prochain.