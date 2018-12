Un homme tire des coups de fusil en l’air en pleine rue à Paea

Un quinquagénaire, sous l’emprise de l’alcool et du paka, a tiré deux coups de fusil en l’air samedi matin à Paea au niveau du parking du magasin LS Proxi et de la banque Socredo, ont rapporté nos confrères de Polynésie la 1ère. L’homme a été arrêté, sans protester.

Samedi matin vers 8 heures, un homme d’une cinquantaine d’années armé d’un fusil a tiré deux coups en l’air sur le parking au niveau du LS Proxi et de la banque Socredo à Paea. Selon Polynésie la 1ère, l’homme était sous l’emprise de l’alcool et du paka et souhaitait uniquement « se faire entendre ». Il a été interpellé sans protester.