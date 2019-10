Un huis clos carcéral au Petit théâtre

Après Le Porteur d’Histoire et Le cercle des illusionnistes, la Compagnie du Caméléon reçoit une autre pièce de l’auteur et metteur en scène à succès, Alexis Michalik. Cette fois pas de bond dans l’Histoire, mais toujours des destins si différents et pourtant mêlés avec Intra Muros, au cœur d’un cours de théâtre dans une prison. C’est au Petit théâtre de la Maison de la culture du 8 au 24 novembre prochain.

Si vous avez eu la chance de voir sur scène Le Porteur d’Histoire ou Le cercle des illusionnistes, aucun doute que vous ne voudrez pas rater Intra Muros, pièce du talentueux Alexis Michalik. La Compagnie du Caméléon a eu la bonne idée d’inviter une nouvelle fois une œuvre de l’auteur, plusieurs fois récompensé par des Molière. Si le spectateur est habitué à des pièces plutôt historiques, avec Intra Muros le contexte est très contemporain et le reste. Richard, metteur en scène, donne son premier cours de théâtre dans une prison, accompagné de son assistante, accessoirement son ex-femme, et d’une assistante sociale inexpérimentée. Oui mais voilà, seuls deux détenus se sont présentés. Démarre alors ce « faux huis-clos » avec, comme dans chacune des pièces d’Alexis Michalik, une histoire à tiroirs où le spectateur plonge dans le passé de chaque personnage afin de découvrir ce qui les amenés à ce moment précis. Sur scène, seulement cinq comédiens qui se démultiplient pour offrir un spectacle « drôle, émouvant et palpitant », selon Le Journal du dimanche.

Pour l’histoire, cette pièce a été inspirée de la propre expérience personnelle de l’auteur. Alexis Michalik explique en effet qu’il s’était rendu dans une centrale afin de recevoir un prix remis par des détenus. Après deux heures, l’auteur et metteur en scène en est ressorti avec l’idée de cette pièce en tête.

Preuve du succès de Intra Muros, la pièce est jouée à Paris depuis septembre 2017 et jusqu’en janvier 2020.

Pratique :

Intra Muros du 8 au 24 novembre au Petit théâtre de la Maison de la culture.

Les vendredis et samedis à 19h30, les dimanches à 17 heures.

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare ute et sur la billetterie en ligne ticketpacific.pf.