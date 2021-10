Un incendie a détruit un local d’archivage de la DGEE à Pirae

Un incendie a détruit un bâtiment d’archives de la DGEE. Situé entre l’hôpital de Taaone, près de l’école Saint Michel et du collège Taaone, le bâtiment et les archives ont été entièrement détruits par les flammes. Environ 880 personnes ont du être évacuées. La police municipale et la DSP étaient sur place pour ouvrir une enquête afin de déterminer la cause de l’incendie.

Le feu s’est déclaré aux alentours de 7h30 et a été maîtrisé vers 9 heures ce matin. Une enquête est menée par la DSP et la police municipale de Pirae pour déterminer la cause de l’incendie. Pas de blessé à déplorer, en revanche le bâtiment et les archives qui y étaient stockés sont complètement détruits et ont enfumé les alentours pendant la première partie de la matinée. René Devendeville, chef de centre des pompiers de Pirae explique que les bâtiments alentours ont été évacués dès leur arrivée sur place : 600 élèves du collège de Taaone, 200 élèves de l’école St Michel et 72 personnels de la DGEE ont été regroupés dans des sites dédiés pour éviter d’être importunés par les fumées.

Les pompiers de Pirae ont eu le soutien des pompiers de Papeete qui sont arrivés rapidement sur place. Les flammes attisées par le vent et la nature du combustible n’ont pas facilité la tâche aux hommes mobilisés. On ne connaît pas la nature des informations sur les innombrables piles de papier détruites. Point positif, dans le logement attenant, les effets personnels du gardien ont pu être sauvées.