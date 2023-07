Un jeune des Raromatai médaillé en France pour son mérite scolaire

En grande difficulté scolaire à Huahine, le jeune Manahaunui Tehuiotoa s’est totalement révélé cette année, lorsqu’il a rejoint ses grands-parents en métropole. Inscrit en 2nde professionnelle dans un lycée parisien, où il suit un cursus en électricité, ce jeune passionné de boxe est devenu le meilleur élève de sa classe. Au point de recevoir la médaille de la Société des membres de la Légion d’honneur, qui veulent encourager les élèves méritants.

Le vieux poncif expliquant que « les voyages forment la jeunesse » se vérifie toujours aussi bien. Pour certains, il s’agit de séjours de quelques semaines à la découverte d’autres cultures. Pour d’autres, on parle de déracinement à l’autre bout du monde, pendant plusieurs mois ou années. Manahaunui Tehuiotoa est de cette deuxième catégorie.

Une adaptation remarquable

Son voyage a débuté il y a un an. Alors âgé de 15 ans, l’adolescent des Raromatai peine au collège de Huahine, où sa moyenne générale oscille entre cinq et dix. « Je n’allais pas tout le temps en cours, je ne travaillais pas trop, je sortais le soir… », confesse-t-il. Pour y remédier, sa famille prend une décision radicale. Les grands parents du jeune homme, Bettina et Philippe Bras – elle est originaire de Raiatea, où lui fut pharmacien pendant quinze ans – se décident à l’accueillir à Paris. « Au début je ne voulais pas trop, mais j’ai compris que c’était pour mon bien », se rappelle Manahaunui. « Même s’il n’avait pas un super bulletin, j’ai réussi à lui trouver une place dans un bon lycée », raconte Philippe Bras. Le jeune Polynésien pose donc ses valises à Sainte-Thérèse, un établissement des Apprentis d’Auteuil, fondation engagée pour les jeunes en difficulté. Familier avec l’électricité, il se lance dans un Bac Pro dédié à ce métier (Melec). « C’était un peu par hasard… mais je voulais aussi prendre cette voie là car mes oncles étaient là-dedans. J’avais un oncle qui comptait beaucoup pour moi qui est décédé dans son métier d’électricien, c’est aussi pour ça que j’ai voulu faire ça. »

C’est alors la révélation pour Manahaunui. « Chaque jour tu découvres quelque chose », apprécie-t-il. Le déracinement ? Une formalité : « il s’est remarquablement bien adapté, il a supporté le froid, le décalage, les transports, le rythme qui n’est pas le même », témoigne son grand-père. Un défi relevé haut la main donc, notamment grâce à la présence d’une partie de sa famille en métropole, où, outre ses grands-parents, Manahaunui retrouve des cousins. « Je suis un garçon assez sociable donc je n’ai pas été si bousculé que ça », note celui qui a récemment fêté ses 16 ans.

Futur ingénieur… et boxeur ?

En cours aussi, l’évolution est fulgurante. Le jeune homme, épaulé par une famille vigilante, reprend ses études en main : « J’ai changé mon comportement, j’ai laissé mes habitudes de côté et je suis passé à autre chose ». Il révise chaque matin et enchaîne la sortie des cours avec ses devoirs. Des efforts payants, avec une année bouclée à 16 de moyenne, la meilleure de sa classe. Ces résultats ont attiré l’attention de la Société des membres de la Légion d’honneur, une association qui œuvre notamment pour mettre en valeur le mérite scolaire, au travers de prix et de médailles. « J’étais choqué » à l’annonce de cette récompense, raconte-t-il.

Dix autres lycéens ont été honorés, mais « il a été cité comme étant le plus méritant », notamment au vu de son évolution, à en croire Philippe Bras, pour qui cette récompense est « une énorme fierté ».

Cette récompense vient ponctuer en beauté une année riche pour Manahaunui Tehuiotoa, qui achève actuellement un stage à la Pitié-Salpêtrière, le plus grand hôpital de France.

Le jeune homme vise désormais son Bac Pro, lui qui n’a pas décroché son brevet des collèges, puis un BTS, avant de tenter d’intégrer une école d’ingénieurs. « Ce sont ses professeurs qui lui ont dit qu’il avait le potentiel pour aller plus loin que le BTS », souligne son grand-père.

Un programme ambitieux, auquel le jeune homme qui fait la fierté de sa famille en métropole comme aux Raromatai, ajoute d’autres objectifs. Passionné de boxe, et visiblement doté d’un bon potentiel, il rêve de faire carrière dans la discipline, tout en s’assurant un métier en parallèle. « A Tahiti j’avais participé au Challenge Maco Nena, j’ai aussi été champion des Raromatai », explique-t-il, lui qui voit dans le sport un moyen de déstresser après les cours.

Les combats en Métropole, et la classe de 1re, ce sera à partir de septembre. En attendant, la famille va partir en vacances, à Ibiza. Le retour au fenua attendra probablement ses vacances de l’an prochain. « Si je reviens directement cette année, ça ne sera pas bon pour moi, mes mauvaises habitudes risquent de revenir et je n’en ai pas envie », glisse-t-il, la tête sur les épaules.