Un jeune homme de 25 ans se tue en scooter

Selon un communiqué de la gendarmerie, un jeune homme de 25 ans a trouvé la mort ce lundi vers 9 heures du matin sur la route de la zone industrielle de la Punaruu à Punaauia. Il circulait en scooter et aurait perdu le contrôle de son deux roues. Dans sa chute, sa tête a heurté le trottoir et il est décédé sur les lieux de l’accident avant l’arrivée des pompiers. D’après nos confrères de Polynésie 1ère, il revenait d’une soirée « carbass » dans la vallée de la Punaruu et roulait en sens interdit. C’est la 17ème victime de la route depuis le début de l’année.