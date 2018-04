Le corps du jeune pêcheur retrouvé à Mataiea

Le corps du pêcheur sous-marin, disparu depuis mardi soir à Mataiea, a été retrouvé mercredi matin par 25 mètres de profondeur.



Le jeune pêcheur sous-marin porté disparu depuis mardi soir a été retrouvé mercredi matin à Mataiea. Son corps a été retrouvé au fond de l’eau à 25 mètres de profondeur. La veille, TNTV avait rapporté que le jeune homme avait pris la mer mardi soir avec son va’a et n’était plus réapparu. L’hélicoptère Dauphin avait entamé des recherches mardi à 19h20. La pirogue du jeune pêcheur sous-marin avait été retrouvée vide sur le récif mardi à 21 heures. Et les recherches avaient repris ce mercredi matin à Mataiea avec l’hélicoptère Dauphin, des moyens nautiques mais aussi des plongeurs de la gendarmerie, selon le haut-commissariat.