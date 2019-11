Un lexique tahitien-français-anglais

Le service de l’Interprétariat et de la traduction a présenté ce matin son lexique trilingue Tahitien, français et anglais. Un travail entrepris suite au succès, en 2015, du lexique tahitien-français et de l’application gratuite Reo qui en a découlé.

Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et le chef du service de la traduction et de l’interprétariat, Yan Peirsegaele, ont présenté, jeudi, un lexique tahitien-français et anglais.

Le service de la traduction et de l’interprétariat avait publié en 2015 un lexique bilingue tahitien-français / français-tahitien, qui avait rencontré un grand succès et se doublait d’une applicatio gratuite, « Reo ». Face au succès rencontré par cette version bilingue, il a été décidé d’étendre le travail réalisé et d’intégrer la langue anglaise Cette version trilingue est une édition revue et augmentée qui fait près de 1 000 pages. Elle comporte plus de 17 000 entrées. Le choix de la langue anglaise comme troisième langue était une évidence, au vu de la situation géographique de la Polynésie française, au cœur d’une Océanie majoritairement anglophone.

500 exemplaires ont été édités et sont disponibles pour la somme de 2 500 francs auprès du Service de l’interprétariat et de la traduction.

Avec communiqué