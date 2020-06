Un livre pour donner les clés du « régime anti-goutte »

Atteint par la goutte comme plusieurs membres de sa famille, Ralph Maamaatuaiahutapu a longtemps cherché à manger avec plaisir tout en évitant les aliments aggravant sa maladie. Il sort aujourd’hui son livre numérique, « 136 recettes anti-goutte, faciles et gourmandes », qui pourrait se révéler bien utile aux milliers de Polynésiens touchés par l’hyperucémie.

« Mon frère l’avait, comme mon père, et comme moi ». Jeune retraité et blogueur actif depuis plusieurs années, Ralph Maamaatuaiahutapu fait depuis de longues années des recherches sur les régimes qui permettent de lutter contre la goutte. Un premier article qu’il avait écrit sur le sujet avait attiré plus de 700 000 lecteurs sur internet. Alors, publier un livre sur le sujet était un projet qui lui tenait à cœur et au corps.

Car la goutte a beau être une maladie héréditaire (lire encadré), l’alimentation joue beaucoup dans son développement. « Il y a des traitements médicamenteux qui sont importants, mais à côté de ça, on peut avoir une hygiène de vie saine pour combattre la goutte », insiste l’auteur. En plus de la bière, ce sont plus généralement les aliments qui contiennent de la purine qui sont à éviter : viande rouges, abats, crustacés, et même certains légumes…

« Vous pensez en avoir terminé avec les lasagnes, les pizzas, les burgers, les confitures ou les délicieuses pâtisseries ? C’est faux ! », annonce Ralph aux « goutteux ». Enlever certains ingrédients, trouver des substitut ou des alternatives… Si le régime anti-goutte a ses contraintes, tout l’objectif du quinquagénaire est de montrer qu’il « est possible de se faire plaisir tout en faisant attention ». Petits déjeuners, entrées, salades, tartes ou plats en sauce, collations, desserts et même préparations des « restes que l’on a dans son frigidaire »… Le livre de recettes couvre « avec simplicité et gourmandise », donc, toute l’alimentation de la famille. Ou comment un bon menu devient une ordonnance.

Ralph Maamaatuaiahutapu en est sûr : ses recettes sont aussi indiquées pour les personnes souffrant de diabète, de rhumatismes articulaires chroniques, d’obésité… Ou tout simplement pour ceux qui cherchent à assainir leur alimentation. De quoi élargir son public. Les « 136 recettes anti-goutte » sont disponibles sous forme d’envois mensuels ou de livre numérique, à acheter sur un site dédié.