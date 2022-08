Un magazine télévisé sur l’opération militaire Marara

Jacques Damour et Inatio Raveino ont réalisé un magazine télévisé de 26 minutes consacré à l’exercice militaire Marara. Du 8 au 18 mai dernier, un millier de soldats pour moitié français et pour l’autre moitié américains, ont simulé une opération de secours humanitaire entre Huahine, Raiatea et Bora-Bora. L’opération avait pour la première fois une dimension internationale avec huit autres nations participantes. Le reportage sera diffusé sur Polynésie La 1ère dans le cadre de l’émission Vevo le 31 août prochain, puis en replay.

L’opération Marara a regroupé cette année pour la première fois une dizaine de nations entre Raiatea, Huahine et Bora-Bora du 8 au 18 mai. Pour l’occasion Jacques Damour, reporter spécialisé Défense nationale de France Télévisions, a décidé de réaliser un magazine qu’il vient d’achever avec Inatio Raveino. Les deux journalistes invités comme toute la presse locale ont été au plus proche du millier de militaires pour capter 4 heures et demie d’images. Le résultat est un magazine de 26 minutes qui sera diffusé en prime time le 31 août dans le cadre de l’émission Vevo sur Polynésie La 1ère. Si l’exercice Marara n’est pas une nouveauté, c’est la première fois qu’il avait une dimension internationale.

Sur le terrain 45% étaient des militaires français de Polynésie – Rimap et RSMA -, 45% des Américains et 10% étaient des renforts français venus de métropole. Les autres pays avaient envoyé un seul officier : Australie, Canada, Corée du Sud, Îles Cook, Japon, Malaisie, Pérou, Philippines, Singapour et Thaïlande faisaient partie de l’état-major aux commandes de l’opération. Les rôles des civils ont été interprétés par les militaires polynésiens. L’enjeu de l’exercice était d’entretenir la capacité « d’interopérabilité » explique Jacques Damour, la manière de « travailler ensemble chez les militaires, quelles que soient les nations alliées ». En plus de sa diffusion le 31 août, l’émission sera disponible en replay.