Un mariage et des amendes

Dans un communiqué, le procureur de la République Hervé Leroy, apporte quelques précisions quant à ce qui est reproché au ministre Tearii Alpha, au président Édouard Fritch et à la co-gérante du restaurant Gauguin où était organisé le mariage de Tearii Alpha. Une cérémonie qui a fait beaucoup de bruit, du fait qu’elle a été célébrée en pleine montée des cas de variants Delta au fenua. L’audience se tiendra le 7 avril.

Selon le communiqué, « la disposition des tables accueillant les convives, (plus de 300) n’était pas conforme aux dispositions réglementaires pour prévenir l’épidémie de Covid-19 ». De plus, « une animation musicale était organisée au mépris du protocole sanitaire et certains invités se produisaient sur scène sans port du masque. » Rappelant qu’une enquête préliminaire était ouverte pour mise en danger de la vie d’autrui, le procureur indique que « les investigations ont établi que le délit n’était pas constitué, mais que plusieurs contraventions de quatrième classe furent commises. » Et de préciser qu’il est reproché à Tearii Alpha, six contraventions de quatrième classe, à Édouard Fritch, quatre et à la co-gérante du restaurant, cinq. Ils risquent tous trois une peine dont le quantum maximal est fixé à 89 948 Fcfp, pour chaque contravention commise.

