Un membre d’équipage de l’A330 MRTT de l’armée testé positif avant de repartir de Tahiti

Un des militaires a bord du A330 MRTT « Phénix », qui s’est posé dimanche soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a a été dépisté positif au coronavirus, a révélé Tahiti-Infos. Le malade serait reparti ce matin à bord de l’avion, qui a déployé en Polynésie une douzaine de renforts de l’armée.



Il s’agirait du 59e cas de coronavirus détecté en Polynésie, même s’il n’y est pas resté plus de 48 heures. Le 1er mai, les Forces Armées de Polynésie Française (FAPF) annonçaient pourtant avoir « pris des mesures particulières », « en accord avec les autorités du Pays afin de ne pas importer de nouveaux cas de Covid-19 ». Comme les équipages et équipes techniques de l’A400M, autre avion arrivé le 25 avril et qui doit rester un mois au fenua, « tous les militaires venus de métropole » qui étaient à bord de cet A330 MRTT « ont été confinés en quatorzaine en enceintes militaires dédiées et testés négatifs 48 heures avant leur départ ».

D’après Tahiti-Infos, l’équipage a dû effectuer un nouveau test avant son départ de Tahiti « pour des raisons administratives tenant à la suite de sa mission via les États-Unis ». Un des tests s’est révélé positif. Les FAPF assurent toutefois, ce mardi matin, que l’équipage est resté confiné « sans contact local » depuis dimanche, et que le cas positif est reparti ce mardi matin avec l’A330.

Une douzaine de militaires ont été déployés en Polynésie grâce à ce vol, dont notamment une deuxième équipe spécialisée dans la désinfection des avions. Ces derniers, d’après les FAPF, devraient rester confinés à leur arrivée et « ne sont autorisés à quitter leurs logements uniquement que pour effectuer les missions qui leur seront assignées ». « Les autres renforts de l’état-major, travailleront en portant un masque pendant leurs 14 premiers jours de présence en Polynésie », précisait vendredi.

Si cet A330 MRTT « Phénix » est reparti du fenua ce mardi matin, l’A400M « Atlas » arrivé à Tahiti le 25 avril doit, lui, rester un mois en Polynésie. Il a déjà effectué plusieurs missions vers les îles, mais aucune inquiétude n’a été émise sur l’état de santé de son équipage, qui a subi une quarantaine isolée et été testé avant son arrivée, et qui doit rester confiner sur une base militaire entre les missions.