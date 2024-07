Un module d’initiation à l’entrepreneuriat gratuit à la CCISM

La Chambre propose désormais à tous les porteurs de projet de découvrir gratuitement, tous les vendredis jusqu’à la fin du mois d’août, les étapes incontournables de la création d’entreprise. Retrouvez le lien pour s’inscrire aux prochaines sessions de ce module baptisé « 1, 2, 3, j’entreprends » dans notre article.

Une nouvelle action en faveur des porteurs de projet du fenua vient d’être lancée. Ce vendredi, la Chambre de commerce, d’industrie, de services et des métiers de Polynésie a proposé la toute première session de son module baptisé « 1,2,3 j’entreprends ». Pour l’occasion, c’est par le témoignage de Steeve Liu, 1er vice-président de la CCISM mais surtout porteur de projet devenu chef d’entreprise, que le module a démarré. Chargée de favoriser la formation professionnelle des chefs d’entreprise et des salariés, la Chambre propose une formation ouverte à toute personne ayant un projet de création d’entreprise pour découvrir le b.a.-ba de l’entrepreneuriat. Brainstorming, identification des objectifs et des ressources nécessaires, outils de gestion, planification, budget prévisionnel… toutes les étapes, de la conception du projet à la création de l’entreprise, vont être passées en revue. Les futurs entrepreneurs pourront, entre autres, travailler sur leur business plan pour « structurer leur projet et évaluer sa faisabilité » avant « de prendre connaissance des obligations sociales, fiscales et comptables » qui incombent aux entreprises.

Cette formation gratuite sera désormais dispensée tous les vendredis à partir de 8h, à la CCISM, sous la houlette d’un conseiller expert en création d’entreprise. Pour le moment, huit sessions sont programmées jusqu’à fin août. Pour vous inscrire, c’est ici.