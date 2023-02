Un mois sans Maris Stella IV

Victime d’une panne, le navire qui approvisionne les Tuamotu de l’Ouest est bloqué à quai depuis mercredi. Et d’après le Pays, il ne sera pas réparé avant quatre semaines.

La « panne technique » est survenue hier et d’après un communiqué du Pays, elle est partie pour durer. Les réparations sur le Saint-Xavier Maris-Stella IV, goélette de la société de navigation des Tuamotu, devraient prendre « environ quatre semaines ». Tikehau, Rangiroa, Ahe, Takaroa, Arutua, Fakarava… Ce sont les Tuamotu de l’Ouest qui devraient être les plus perturbés par cette interruption. « L’armateur procède actuellement à un transfert du fret qui a été embarqué sur le voyage annulé, lorsque cela est possible », précise le gouvernement qui rappelle que le Mareva Nui, le Dory et le Cobia, eux, sont bien opérationnels.

En février 2021, le même Maris Stella IV avait connu une avarie moteur à moins de deux milles du récif de Rangiroa et avait dû être secouru par le Maroa, remorqueur de la Marine nationale.