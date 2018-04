Un moniteur d’auto-école épingle les chauffards du fenua sur Youtube

Ce genre de vidéos existe déjà dans le monde entier. Tahiti ne fait donc plus exception. En novembre et janvier dernier, un moniteur d’auto-école a publié sur Youtube deux vidéos « compilations » des incivilités dont il est témoin chaque jour sur les routes polynésiennes. Entre feu rouge, queue de poisson et ligne continue non respectée. Le résultat est édifiant. « J’aimerai bien que les gens soient un peu plus civilisés, qu’ils soient un peu plus prudents et qu’il y ai aussi un peu plus de répression sur les routes », explique le moniteur.

« Tahitian traffic offenses », c’est sous ce nom que l’on peut retrouver sur Youtube deux vidéos compilant une série d’infractions sur les routes polynésiennes. A l’origine de ces vidéos, un moniteur d’auto-école et deux caméras embarquées qui enregistrent toute la journée les incivilités des automobilistes polynésiens. Le résultat donne des séquences de cinq minutes où l’on peut voir un grand nombre de feu rouge brûlés, parfois par plusieurs véhicules en même temps, des lignes continues non respectées, des dépassements plus que dangereux, des manœuvres improbables et quelques accidents. Si les conducteurs indélicats pourront facilement se reconnaitre, leur plaque d’immatriculation est floutée par le réalisateur de la vidéo, qui ne se prive pas de petits montages humoristiques.

A l’origine, une chaîne musicale

Contacté par Radio 1, le moniteur d’auto-école de Tahiti à l’origine de ces vidéos explique que tout est parti de sa chaîne musicale sur Youtube. Passionné de musique électro, il manquait d’images pour réaliser son dernier clip.

Ces vidéos, ce moniteur d’auto-école les utilise au quotidien depuis quatre ans pour montrer à ses élèves les mauvais comportements sur la route. Des séquences qui font autant réagir ses apprentis conducteurs, que son public sur Youtube.

S’il n’en a diffusé que deux sur le Web, le moniteur dispose de 50 vidéos de ce type. Ses clips totalisent pour l’heure plus de 1 000 vues chacun, et devant les réactions plutôt positives il prévoit d’en publier d’autres. « J’aimerai bien que les gens soient un peu plus civilisés, qu’ils soient un peu plus prudents et qu’il y ai aussi un peu plus de répression sur les routes. » Le moniteur indique qu’il se fait percuter « au moins une fois par an en moyenne » par des automobilistes peu prudents. L’un de ses souvenirs les plus marquants ? Une belle frayeur avec un poids-lourd en plein centre-ville de Papeete.