Un mort dans un accident à Moorea

C’est la 32e victime de la route cette année : un homme a trouvé la mort en fin d’après-midi dans une collision frontale à Afareaitu, en face de la résidence Pahani, à Moorea. Dans deux vidéos postées sur Facebook par un homme, qui dit être un collègue de travail de la victime, on voit deux voitures accidentées, un SUV et une petite berline Renault, qui sont clairement rentrées en collision frontale. Le témoin pense d’abord que le conducteur est inconscient, mais dans la seconde vidéo, les premiers secours se détournent de la voiture et du conducteur de la Renault, que l’on voit effondré sur son volant et l’airbag qui s’est déclenché, tandis que la personne qui filme la scène annonce que l’homme est décédé. Un nouvel accident mortel qui intervient moins de 24 heures après le décès de deux jeunes filles à Tahiti.

