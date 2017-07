Un motu à vendre plus de 620 millions à Ra’iatea

Le motu Tiano, situé à Ra’iatea, est à vendre. Le prix de départ est fixé à plus de 620 millions Fcfp. Une vente aux enchères sera organisée le 23 août prochain.

Plus de 620 millions de francs. C’est le prix de la mise en vente aux enchères du motu Tiano située à Ra’iatea. Cette vente aux enchères devrait avoir lieu en août prochain, détaille le site LeLezard.com. C’est Concierge Auctions, une société de vente aux enchères très prisée par les célébrités qui s’occupera de cette vente aux enchères. Le Motu Tiano est une île privée qui fait environ 20 hectares. Une maison principale y est édifiée et elle peut accueillir environ une quinzaine de personnes. Sur le motu est aussi édifiée une « résidence du personnel ». Un gardien y réside d’ailleurs à plein temps et assure la sécurité et la gestion du motu.

Jim Simpson, propriétaire de ce motu vendeur de la propriété affirme au site Le Lézard : « Mon épouse et moi avons beaucoup voyagé, mais nous n’avons jamais observé dans le monde autant de beauté naturelle et de tranquillité qu’à Motu Tiano. La vie à Motu Tiano est paisible, relaxante, et cette île qui est notre maison va beaucoup nous manquer. Mais à l’approche de la retraite, nous avons décidé de transmettre cette magnifique demeure à un nouveau propriétaire ». Concierge Auctions va assurer les visites de ce bien du mercredi au samedi, de 13 à 16 heures.