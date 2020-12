Un multi-délinquant et un pyromane au menu des comparutions immédiates

Rébellion, coups et blessures accompagnées d’insultes envers des policiers municipaux, tels sont les faits d’armes d’Honoré, pour lesquels il a été condamné à 12 mois de prison dont 4 avec sursis. Burt, lui, a tout simplement mis volontairement le feu à la maison de sa sœur et a été condamné à deux ans de prison. Chronique d’une journée ordinaire de comparutions immédiates au tribunal de Papeete.

Honoré a 22 ans, et un casier judiciaire de vieux briscard. Dix-sept condamnations pour vols, dont la première remonte à 2013, alors qu’il n’avait que 15 ans. C’est pour dire de sa précocité en matière de délinquance. Cette fois, ce n’est pas pour des vols qu’il est à la barre, mais pour avoir injurié des policiers municipaux et en avoir frappé un. « Petea ma, je vais vous flinguer avec mon 9 mm, attendez quand mon pater va sortir de prison, il va s’occuper de vous. » Voila les paroles qui lui valent d’être à la barre ce lundi pour outrage. Quant aux violences, il s’agit d’un coup de pied au visage du mutoi qui lui tenait les jambes pour l’enfermer dans le véhicule de police.

Quant aux faits qui l’ont amené à cette extrémité, ils sont simples. Vendredi dernier, Honoré était fin saoul dès 11 heures du matin. Il s’était en effet « enquillé » pas loin de deux bouteilles de rhum en compagnie de SDF dans le quartier de la Mission. Sur le chemin du retour, en passant près du collège Pomare, il assiste à une rixe entre des élèves, il s’en mêle, y prend part et agresse un collégien.

Les mutoi arrivent et le surveillant du collège leur décrit Honoré, « il est torse nu et il titube » et leur indique la direction dans laquelle il a pris la fuite. Les policiers municipaux n’ont pas de mal à lui mettre la main dessus. Ils en ont eu un peu plus pour le mettre dans la voiture. « Il s’est débattu, s’est tapé la tête plusieurs fois sur la voiture et quand on a voulu le menotter, il s’est débattu et nous a insultés. J’ai voulu attraper ses jambes pour le mettre à l’arrière de la voiture, et c’est là qu’il m’a donné un coup de pied », explique l’un des policiers.

« Pourquoi vous vous êtes comporté comme cela ? » l’interroge la juge. « J’sais pas m’dame » « Et la menace du 9 mm ? » « Une parole en l’air, m’dame, j’avais bu » « Bu ou pas, c’est inadmissible, d’autant que vous avez un casier épouvantable. (…) Comment vous pensez vous en sortir ? Votre avenir ? » « Un travail. » La juge regarde le CV d’Honoré et lui dit, « c’est dommage, si je regarde votre casier judiciaire, vous vous êtes tenu tranquille depuis 2016. » Après vérification, il était en prison pour trois ans, suite à ces nombreuses condamnations antérieures. Il en est sorti en janvier 2019. « Voilà pourquoi vous vous étiez calmé », reprend la juge.

Si la procureure ne se « fait pas d’illusion sur l’avenir du prévenu » et réclame 18 mois de prison à son encontre, son avocat ne l’entend pas de la même façon. « Mon client est là pour une bêtise. On lui reproche outrage, rébellion, coups et blessures, mais le mutoi n’a rien eu. Sur le rapport médical, c’est indiqué, inflammation de la pommette, et il a eu cinq jours d’ITT ? Je veux bien l’adresse du médecin moi. Est-ce que cela vaut 18 mois de prison, je ne pense pas. Je propose un TIG avec pas mal d’heures, car je ne vois pas ce que l’enfermement durant 18 mois va apporter. »

Honoré a été condamné à 12 mois de prison dont 4 avec sursis et son maintien en détention.

Il met le feu à la maison de sa sœur

Burt a 45 ans, et c’est un grand amateur de komo et de stupéfiants. Son casier comporte sept condamnations, toutes pour usage de stups. Il comparait ce jour pour avoir volontairement mis le feu à la maison de sa sœur, suite à une dispute.

Burt vit sur un terrain familial ou il y a trois maisons. La sienne, une cabane de tôle, celle de sa sœur qui est un peu mieux bâtie et celle de sa mère. Les trois maisons sont branchées sur le même compteur et reliées entre elles par de simples rallonges électriques.

Burt, ne participe jamais aux frais inhérents à la vie en communauté. « Il ne fait que boire. Depuis 2005 qu’il est là, il ne donne jamais d’argent » déclare sa sœur. L’origine de la dispute ? Burt avait vendu dernièrement sa voiture, et il avait confié l’argent de la vente, 100 000 Fcfp, à sa sœur. Argent qui devait aller dans l’achat de matériaux, « pour faire jolie ma maison pour les enfants. Faire une dalle béton etc… »

Mais la crise du covid est passée par là, et la famille se retrouve avec une première note d’électricité de 50 000 Fcfp, suite au confinement. « Comme on n’avait pas d’argent, j’ai pris dans les cent mille pour payer la facture. Et une facture d’à peu près du même montant est arrivée et j’ai aussi utilisé ce qu’il restait de l’argent, je comptais lui rendre au fur et à mesure. » Sauf que Burt voulait 5 000 Fcfp et sa sœur ne les avait pas. Il s’est alors énervé et l’a menacée de bruler sa maison. « Vas-y brûle là, j’appellerai les pompiers. »

Burt, bien éméché, met sa menace à exécution. Il s’empare d’un jerrycan d’essence et met le feu à la maison. « Oui mais après je me suis rendu à la gendarmerie » tente-t-il de se dédouaner, après que la juge lui fait part de « l’extrême gravité de son geste. » De la maison, il ne reste rien.

Pour la procureure, « on a échappé à une catastrophe, (…) À onze jours de Noël, il y a une famille sans toit, et l’accusé ne montre aucun regret et pire, ne semble pas se rendre compte de la gravité de son geste. » Elle réclame 30 mois de prison avec maintien en détention.

Pour son avocat, « c’est un acte fou. Il a craqué et après il est allé à la gendarmerie. Vous ne pouvez que rentrer en voie de condamnation, toutefois, je demande qu’on ajoute un sursis à sa peine. Quant à savoir pourquoi il a mis le feu, je ne saurais vous répondre. » Burt non plus d’ailleurs, il n’a quasiment pas dit un mot, ni exprimé le moindre regret ni excuse. Il a été condamné à deux ans de prison ferme avec maintien en détention.