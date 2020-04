[MàJ] Hélicoptère mystère à Uturoa : la maire furieuse, le haussariat s’explique

[Mise à jour 12h15 : réponse du Haut-commissariat]

La tavana de Uturoa, Sylviane Terooatea, a lancé un « coup de gueule » hier soir sur la page Facebook de sa commune, contre l’arrivée à Raiatea d’un hélicoptère transportant deux personnes qui se sont rendues au chevet d’un malade à l’hôpital. À aucun moment, dit-elle, elle n’a été prévenue de ce passe-droit. Le Haussariat, qui rappelle que la loi sur le confinement prévoit des exception pour « motif familial impérieux » a assuré dans un communiqué que « le droit a été appliqué, en toute humanité ».

« Je viens d’apprendre qu’un hélico a atterri sur le tarmac de Uturoa et je ne suis pas du tout au courant, disait hier soir Sylviane Terooatea. Et c’est Facebook qui m’apprend qu’il y a un hélico qui a atterri en transportant deux personnes de Papeete pour venir rendre visite à l’hôpital, leur grand-mère ou leur maman. On se moque carrément de nous !»

Contactée ce matin, Sylviane Terooatea n’en savait toujours pas plus. Elle a fait un courrier au Haut-commissariat, et attendait la réponse. « Je suis outrée. Il y a tout un protocole à mettre en place avant de laisser atterrir un appareil. Non seulement ils sont venus comme ça, mais en plus ils ont été escortés par la gendarmerie ! On a mis en place un PC de crise communal, l’arrêté a été pris, l’État est au courant, et on ne nous dit rien ! »

Sylviane Terooatea estime que ces deux personnes, qu’elle ne « connait pas », doivent être testées et confinées durant 14 jours. « Je ne comprends pas pourquoi ces personnes ont eu droit à ce traitement de faveur, ils ont l’air d’avoir des connaissances au niveau de l’État. Toutes les visites à l’hôpital de Uturoa sont interdites, même moi le tavana je n’ai pas le droit d’y aller ! On respecte toutes les mesures depuis le 10 mars, et maintenant on est obligés de tout reprendre depuis le début » .



« Aucune faveur n’a été accordée », assure le Haut-commissariat

Le haut-commissariat s’est fendu d’un communiqué de réponse en fin de matinée. Il confirme le déplacement « d’une famille auprès d’un proche en fin de vie à l’hôpital d’Uturoa » mais assure « qu’aucune faveur n’a été accordée ». Pour la représentation de l’État, « seul le droit a été appliqué, en toute humanité ». Le Haussariat s’appuie sur le décret mettant en place le confinement qui prévoit la « prise en compte de situation exceptionnelle telles que le motif familial impérieux ». Cette disposition permettrait « d’adapter les règles encadrant les déplacements, notamment lorsque des familles sont en souffrance ».

« Dans ce cadre, toutes les précautions sanitaires ont été prises pour que ce type de déplacement, exceptionnel, s’effectue en toute sécurité d’un point de vue sanitaire mais également en matière d’ordre public », assure en outre le Haussariat, qui ne s’étend pas davantage sur l’autorisation de vol accordée à l’hélicoptère.

La sortie de la maire de Uturoa n’a visiblement pas été appréciée du côté de l’État : « La situation de crise que nous vivons doit amener chacun à une attitude responsable qui ne laisse pas de place à des polémiques bien éloignées de nos traditions familiales », pointe le communiqué. Peut-être aussi qu’une meilleure communication auprès des élus locaux aurait permis de prévenir ce « coup de gueule » de la tavana.