Un naufragé retrouvé par un cargo à 950 km au large des Marquises

Un Américain en tour du monde à la rame a été secouru vendredi par un pétrolier à bord d’un canot de sauvetage au large des Marquises. Son canot, le Smiles avait chaviré, fin mai et il était parvenu a émettre un bref signal de détresse. Mais les recherches avaient fini par être levées voilà cinq jours. Avec notre partenaire Outremers 360°.

L’aventurier américain Aaron Carotta, qui avait quitté l’Amérique du Sud en vue d’un tour du monde en solitaire à bord d’un canot à rames, le Smiles, avait déclenché une balise de détresse le 31 mai, précise dans un communiqué le Haut-Commissariat.

Les recherches avaient cessé le 12 juin

Il était en avarie électrique et son signal n’avait plus été capté par la suite. Cinq navires de commerce et quatre navires de plaisance avaient participé aux recherches, qui avaient cessé le 12 juin. Mais jeudi, la balise de détresse du canot a de nouveau été captée dans la zone de responsabilité du JRCC (Joint Rescue Coordination Center), qui coordonne les secours en Polynésie française.

Le Smiles a été renversé par une vague, ce qui a déclenché la balise, et Aaron Carotta a embarqué dans son canot de sauvetage, indique le Haut-Commissariat. La coopération entre les autorités américaines et françaises, le JRCC de Honolulu (situé à Hawaï), le Consulat américain en Polynésie française et le service diplomatique du Haut-commissariat, ont permis d’octroyer les moyens nécessaires. Le JRCC profite alors de la présence en Polynésie d’un USCG C130 Hercules, un avion américain spécialisé dans les recherches, venu pour une autre mission de secours. Le même jour, cet avion repère le naufragé dans son canot dans une zone dépourvue d’îles et peu fréquentée par les navires, à l’est de l’archipel des Marquises.

Direction Honolulu

Le bateau le plus proche, le pétrolier Baker Spirit, est à 390 kilomètres. Il a mis 18 heures pour arriver sur zone. Vendredi 16 juin à midi, le « Baker Spirit » a repéré le radeau de sauvetage et a hissé à son bord son occupant. Après un examen médical réalisé par le bord, le naufragé a été déclaré sain et sauf. Le pétrolier a repris sa route initiale en direction de Honolulu où il pourra débarquer le rescapé. Le naufragé devrait être débarqué à Honolulu le 25 juin.

«Outre l’engagement fort de la chaine des secours, la balise de détresse (PLB) est l’unique équipement de communication ayant permis la localisation du naufragé par l’aéronef des USCG puis son suivi jusqu’à ce que le pétrolier « Baker Spirit » arrive sur zone, 18 heures plus tard. L’emport de la balise de détresse (PLB ou EPIRB), équipement reconnu par le système mondial de détresse et de sécurité en mer, est très fortement recommandé par le JRCC Tahiti car elle permet de prévenir immédiatement les secours (indépendamment des couvertures téléphonique, 4G et radio) et participe au radioguidage des unités de recherche et de sauvetage coordonnées par le JRCC», rappelle le Haut-Commissariat de Polynésie dans son communiqué.