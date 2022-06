Un navire-école norvégien à Tahiti

Le Statsraad Lehmkuhl est en escale à Papeete. L’un des derniers au monde encore en état de naviguer, ce superbe trois-mâts construit en 1914 est en expédition autour du monde pour sensibiliser à la préservation des océans, avec de nombreux chercheurs à son bord.

Le Statsraad Lehmkuhl est arrivé dimanche de Valparaiso, au terme d’une traversée de 35 jours qui est l’une des étapes de la « One Ocean Expedition » autour du monde débutée en août 2021. Un périple qui vise à mieux comprendre et faire connaître les océans et les menaces qui pèsent sur eux. L’initiative est intégrée dans la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Grâce à sa conversion pour l’occasion en navire de recherche, son équipage mesure entre autres les niveaux de CO2, de micro-plastiques, de température et d’acidification.

Long de 98 mètres, le navire a une impressionnante voilure de 2 000 m2. Il peut embarquer 190 marins. Il peut atteindre 18 nœuds sous voile et a la réputation d’être particulièrement performant par gros temps.

Construit en 1914 à Brême, le navire a d’abord été un navire-école de la marine marchande allemande. Transféré au Royaume-Uni en 1920 au titre des réparations de guerre, il est racheté en 1921 par une compagnie maritime norvégienne basée à Bergen, à l’initiative d’un ministre qui a donné son nom au bateau. Il redevient alors un navire-école à l’exception de la Seconde Guerre mondiale durant laquelle il est confisqué par les Allemands. Il est aujourd’hui la propriété d’une fondation qui le loue à l’Académie navale norvégienne, à des écoles, des clubs et autres organisations ; la fondation elle-même organise des croisières grand public dans lesquelles les passagers aident à la manoeuvre. Un sister-ship avait été construit en même temps, le Duchesse Anne, récupéré par la France en 1946 là aussi au titre des dommages de guerre, qui a été transformé en musée dans le port de Dunkerque.

La vidéo de son entrée dans le port de Papeete réalisée par Rare Tahitian Air/Port Views :