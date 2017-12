Un Noël pour les SDF et les enfants handicapés

A quelques jours des fêtes de fin d’année, la Présidence a ouvert ses portes jeudi soir aux sans abris de Papeete puis vendredi matin aux enfants handicapés.

Jeudi soir, le gouvernement a invité 300 sans domicile fixe à partager un repas et à recevoir quelques cadeaux à la Présidence. Plusieurs spectacles de chants avec Guillaume Matarere, de danse avec les All in one et d’humour étaient au programme, avant une distribution de cadeaux.

Vendredi matin, ce sont ensuite les enfants handicapés des centres médico-éducatifs et les élèves de l’école Sainte Thérèse qui étaient rassemblés sous le chapiteau de la Présidence. Des enfants âgés de 3 à 12 ans qui, pendant cette matinée festive, ont décoré ensemble des sapins de Noël. Cet événement était organisé pour la première fois à l’initiative du gouvernement. Ce qui a permis au président, Edouard Fritch, d’indiquer que « des lois dans le domaine du handicap étaient en cours d’adaptation ou de consolidation ». L’occasion également de faire évoluer le regard de la société sur le handicap.